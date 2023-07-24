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Церковь / Новости епархии

Десять лет исполнилось с убийства священника Павла Адельгейма в Пскове 5 августа

05.08.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Десять лет исполнилось с убийства священника Павла Адельгейма  в Пскове 5 августа. В Пскове пройдут светские и церковные мероприятия в память о священнослужителе, публицисте, писателе, поэте и проповеднике.

Видеотрансляцию церковно-общественной конференции «Божие и человеческое в церковной жизни» можно будет посмотреть в соцсетях. 

Ранее презентация книги «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма состоялась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 августа. 

Напомним, отец Павел Адельгейм был священником Русской православной церкви, протоиереем, клириком Псковской епархии, церковным публицистом. Он родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону. После ареста матери жил в детдоме, затем вместе с матерью находился на принудительном поселении в Казахстане. Оттуда переехал в Киев к родственникам и в 1954 году он стал послушником Киево-Печерской лавры.

В 1956 году, когда ему исполнилось 18 лет, Павел Адельгейм поступил в Киевскую духовную семинарию. В 1959 году был исключён из семинарии игуменом Филаретом (Денисенко) по политическим мотивам. В том же году рукоположён архиепископом Ермогеном (Голубевым) во диакона к Ташкентскому кафедральному собору.

В 1964 году, по окончании Московской духовной академии, назначен священником в город Каган Узбекской ССР. В 1969 году построил новый храм, освящённый во имя святителя Николая.

В том же году арестован за распространение самиздата по статье 190-1 «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»: у священника нашли много стихов поэтов Серебряного века (Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Волошина). «Суд решил, что все эти произведения писал я сам, а приписывал их известным поэтам», - вспоминал впоследствии сам отец Павел. Поводом к аресту священник позднее называл донос своего однокашника по Киевской семинарии Макария (Свистуна).

В течение года содержался во внутренней тюрьме КГБ в Бухаре. В 1970 году был осуждён на 3 года лагерей по обвинению в «клевете на советский строй».

В 1971 году, в ходе волнений в ИТУ посёлка Кызылтепа, потерял правую ногу. Освободился из заключения инвалидом в 1972 году. Служил в Фергане и Красноводске.

С 1976 года - клирик Псковской епархии.

Служил в Дмитриевском храме, Троицком соборе, восстановил придел святителя Николая в церкви Апостола Матфея в Писковичах. В 1989 стал настоятелем первого из нововозвращенных псковских храмов – церкви святых Жен Мироносиц, восстановление которой стало одним из главных дел его жизни.

В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов с полным циклом общешкольного и музыкального образования. В 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи открыл приют для сирот-инвалидов.

В 1997 году он закончил строительство храма святого целителя Пантелеймона на территории Псковской областной Психиатрической больницы – для духовного окормления пациентов больницы и жителей поселка Богданово.

До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц. Освобождён от должности указом архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина), но с сохранением права службы.

В последние годы жизни служил в храме святых Жен Мироносиц (со Скудельниц) на Мироносицком кладбище, обжаловал в суде новый устав прихода, зарегистрированный новым настоятелем, и смог добиться, что этот документ признали незаконным.

Отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Теги: #псков #епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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