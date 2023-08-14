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Успенский собор в Пушкинских Горах готовят к реставрации

Подготовка к реставрации Успенского собора (XVI века) началась в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Проект реставрации церкви Успения Богородицы полностью завершен, прошел государственную историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Церковь Успения Пресвятой Богородицы имеет два придела: во имя чудотворной иконы Богородицы «Одигитрии», устроенный в 1772 году; второй - с северной стороны во имя Покрова Божией Матери.

Фотофиксация объектов монастыря

Монастырь пострадал во время Великой Отечественной войны. Оккупанты дважды пытались взорвать Успенский собор, заминировали здания монастыря и могилу А. С. Пушкина. При разминировании несколько бойцов-саперов Советской армии погибли.

В 1949 году в Святогорском монастыре проведены восстановительные работы. В 2021 году по заказу АНО «Возрождение» отреставрирован некрополь семьи А. С. Пушкина.