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Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре

Жителям Псковской области предлагают принять участие в создании цветочной дорожки в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом Псково-Печерский монастырь сообщил в своем Telegram-канале.

«Приближается главный праздник нашей святой обители - Успение Пресвятой Богородицы. В этом году монастырю исполняется 550 лет», - говорится в сообщении.

По многолетней традиции цветами украшают не только храмы, чудотворную икону Успения и Плащаницу Богородицы, но и дважды выстилают красиво украшенную дорожку.

Все желающие внести свою лепту в праздничное украшение, могут сделать пожертвование онлайн на карту Сбербанка: 5469510013361606 Андрей Владимирович Б. С пометкой «на цветы».