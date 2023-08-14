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Реставрацию Башни Святых ворот и Лазаревской церкви завершают в Печорах

В Псково-Печерском монастыре завершаются реставрационные работы на объектах культурного наследия федерального значения - Башне Святых ворот и Лазаревской церкви. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram

В Башне Святых ворот завершены работы по укреплению фундаментов, стен и оштукатурке фасадов. К празднику Успения Богордицы отреставрированные фасады будут открыты полностью.

Работы в интерьерах самой башни продолжатся. В ее помещениях, в 70-е годы прошлого столетия, размещалась иконописная и реставрационная мастерская архимандрита Алипия (Воронова)

Кроме того, по благословению митрополита Тихона, в соответствии с согласованным проектом реставрации, в башне будет создан музей иконописи и мастерская.

В Лазаревской церкви выполнены следующие работы:

снесены поздние пристройки и воссозданы исторические контуры церкви.

в ходе реставрации в три этапа выполнены гидроизоляционные работы фундаментов и стен церкви;

использовались новейшие технологии и современное оборудование для инъектирования стен и фундаментов;

обновлены купол и барабан церкви. Покрытие выполнено из меди. Отреставрированы и воссозданы утраченные звезды купола;

медная главка покрыта сусальным золотом в специальной камере;

воссоздана историческая ограда. Отреставрированы сохранившиеся к ним ворота;

высажены цветы, выполняется озеленение и благоустройство вокруг и внутри образовавшегося внутреннего дворика церкви.

В находящейся за церковью лечебнице ремонтно-реставрационные работы начнутся на следующем этапе.