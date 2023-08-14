Реставрацию Башни Святых ворот и Лазаревской церкви завершают в Печорах

В Псково-Печерском монастыре завершаются реставрационные работы на объектах культурного наследия федерального значения - Башне Святых ворот и Лазаревской церкви. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram
В Башне Святых ворот завершены работы по укреплению фундаментов, стен и оштукатурке фасадов. К празднику Успения Богордицы отреставрированные фасады будут открыты полностью.
Работы в интерьерах самой башни продолжатся. В ее помещениях, в 70-е годы прошлого столетия, размещалась иконописная и реставрационная мастерская архимандрита Алипия (Воронова)
Кроме того, по благословению митрополита Тихона, в соответствии с согласованным проектом реставрации, в башне будет создан музей иконописи и мастерская.
В Лазаревской церкви выполнены следующие работы:
В находящейся за церковью лечебнице ремонтно-реставрационные работы начнутся на следующем этапе.