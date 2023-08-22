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Празднование Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТОРЕПОРТАЖ

550-летие со дня основания отпраздновали Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и слобода Печоры 28 августа, в престольный праздник Успения Божией Матери.

Тысячи верующих собрались на литургии на Михайловской площади, с которой начался праздник. После литургии, возглавляемой митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, начался традиционный крестный ход. Он совершается с главной святыней обители - чудотворной иконой Успение Божией Матери, которая хранится в Печорах с XVI века. Затем в Печорах на Соборной площади открыли памятник бабушке и памятник Псково-Печерским старцам. Владыка освятил скульптуры.

Кроме того, мозаику с изображением Пресвятой Богородицы разместили над Святыми вратами Псково-Печерского монастыря - на историческом месте, где ранее находилась икона. Завершились торжественные мероприятия открытием картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова). Там подписали договор об открытии филиала Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре. После состоялось гашение художественного маркированного конверта «Псковская область. 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря». За два дня Печоры посетило около 15 тысяч человек.

Подробнее о праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря - в фоторепортаже Вадима Боченкова.

Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными» (то есть созданными Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называется Святой горой.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 года) находился в пределах независимой Эстонии.