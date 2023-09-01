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Воскресенский женский монастырь станет темой лекции в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Темой мероприятия станет Воскресенский со Стадища женский монастырь в Пскове. В качестве лектора выступит старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.

Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.