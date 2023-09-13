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Митрополит Тихон: Особенно сейчас нам надо молиться Пресвятой Богородице

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил важность молитв Пресвятой Богородице. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

«Дивятся многие иноземцы, да и наши соотечественники нецерковные или маловерующие о том, как и почему русские люди православные с такой надеждой и с такой верой молятся Пресвятой Богородице. Даже люди верующие и церковные порой подвергают некоему тонкому сомнению: да как же так – ведь Господь всемогущ; Господь всеведущ; Ему не нужны подсказчики; Ему не нужны те, кто больше Его заботятся о людях. Кто больше заботится о людях? Господь! И почему же православные люди так почитают Божию Матерь, говоря даже такие слова: «Не имамы иныя помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Владычице»? Конечно же, это не умаление Её Божественного Сына Господа Иисуса Христа. Это непостижимая нам и Самим Господом устроенная особая сила и движение; особый Промысел по спасению людей», - обратился Митрополит.

Он отметил, что господь всячески и при жизни своей на земле говорил своим ученикам и оставил нам заповедь о молитве друг за друга и о молитве к Пресвятой Богородице.

«И мы имеем величайшее счастье не оставаться сиротами. Любовь материнская Пресвятой Богородицы, всепрощающая, покрывающая наши грехи и неправды, остаётся вместе с нами. Вот поэтому особенно сейчас, в страшные тревожные военные дни, нам надо молиться ко Пресвятой Богородице. И когда, как не сейчас, прибегать нам, неразумным, очень часто ошибающимся, к Её Покрову», - заключил Митрополит Псковский и Порховский Тихон.