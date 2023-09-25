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Храмы Мальского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии

Храмы Мальского Спасо-Рождественского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

«Продолжаются работы по обследованию храмов объекта культурного наследия "Мальский монастырь", расположенный между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии», - рассказали реставраторы.

Мальской Спасо-Рождественский монастырь — мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря между городом Печоры и деревней Изборск близ деревни Малы. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.