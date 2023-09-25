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«Пастырь»: О кресте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 сентября.

На днях, 27 сентября (14 сентября по старому стилю), отмечалось Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных праздников православной церкви. Какова история этого праздника? Как сложилась традиция почитания креста? Что он символизирует и какими чудодейственными свойствами обладает? Об этом рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.