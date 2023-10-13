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Епископа Арсения торжественно встретят в Пскове 16 октября

Епископ Арсений прибудет на Псковскую кафедру 16 октября, в понедельник седмицы 20-й по Пятидесятнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Торжественная встреча главы Псковской митрополии состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в 11:00.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород).

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