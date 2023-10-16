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Умерла старейшая прихожанка храма святителя Николая Чудотворца в Гдовском районе

17.10.2023 21:55|ПсковКомментариев: 0

Умерла старейшая прихожанка храма святителя Николая Чудотворца в деревне Ремда Гдовского района, сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Старейшая прихожанка храма святителя Николая Чудотворца в деревне Ремда Гдовского района, Фаина Петрова умерла 5 октября, всего лишь один день не дожив до своего 101-летия.

Родилась Фаина Петрова в деревне Ремда Псковской области в 1922 году в большой состоятельной и благополучной семье. Ее отец – Алексей Устинов с 1909 года был старостой церкви Святителя Николая Чудотворца в Ремде.

«Семья Устиновых была зажиточной, имела большое хозяйство, мельницу, кирпичный завод. Именно из кирпичей, сделанных на их заводе, сложен прекрасный Никольский храм в Ремде, достроенный в 1918 году, который и ныне стоит у дороги на Самолву», – рассказали в Псковской епархии.

В 1930 году были закрыты обе церкви в Ремде, а также были арестованы священник Никольской церкви и двадцатилетний псаломщик Николай Гурьянов.

В том же 1930 году Алексей Устинов с супругой Анастасией Устиновой были осуждены и приговорены к выселению в город Кировск Мурманской области.

«Из деревни на север выслали Устиновых вместе с детьми, всех, кроме престарелой матери Ульяны Ильиничны, которой на тот момент было уже за 90 лет, и суждено было в одиночестве, вдали от сыновей и внуков, доживать свой век в Ремде. Здесь она и похоронена, вероятно, одна из безымянных могил на Ремдовском кладбище – её. Только теперь и спросить-то не у кого, где конкретно её похоронили, найти её могилу пока что не удалось. На момент выселения маленькой Фаине было всего-то 7 лет, но она на всю жизнь запомнила родовой дом, Никольскую церковь и только добром вспоминала своё детство в Ремде», – добавили в епархии и уточнили, что после ссылки на север Фаина Петрова болела, и врачи сказали, что ей нужно вернуться на родину.

Теги: #епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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