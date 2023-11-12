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Устройство подземных инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля

Устройство подземных инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Сложнейший вопрос не решался десятки лет. В настоящий момент проблемой занимаются специалисты. Выполнены работы по отделке стен внутри и снаружи. Завершается отделка подклетов. Памятник получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям», - отметили в организации.

Объект готовится к сдаче к концу 2023 года. В зоне ответственности АНО «Возрождение» несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор, колокольня, Пороховые погреба и Дом причта.