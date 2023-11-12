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Храмы Мальского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии

Продолжаются работы по обследованию храмов объекта культурного наследия «Мальский монастырь», расположенного между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Работы ведут по заказу АНО «Возрождение» реставраторы из Санкт-Петербурга совместно с «Реставрационно-строительной мастерской Псковской епархии».

Сейчас специалисты проводят комплексные научные исследования по объекту культурного наследия «Церковь Рождества Христова».