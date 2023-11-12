Церковь / Новости епархии

Работы по усилению фундаментов башни Нижних решеток завершают в Печорах

Работы по усилению фундаментов и стен башни Нижних решеток (XVI века) завершаются в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты продолжают инъекционные работы по усилению стен.

Башня Нижних решеток входит в ансамбль Псково-Печерского монастыря. Построена в середине XVI века, также как и башня Верхних решёток, поставлена на дне оврага, ниже по течению ручья. Являлась оборонительной и защищала монахов от осад ливонских рыцарей, рассказали реставраторы.

Инициатором устройства крепостных стен и башен в монастыре был игумен Корнилий, впоследствии казненный Иваном Грозным.

Фортификационное сооружение имеет четыре боевых яруса. На трёх нижних по четыре бойницы с широкими боевыми камерами. На верхнем ярусе - семь бойниц. Их расположение позволяло брать под контроль практически все направления возможных атак.

Авторский надзор и научное руководство за реставрационными работами осуществляет архитектор из Санкт-Петербурга Михаил Фриновский.