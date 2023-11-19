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Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Крыпецком монастыре

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Крыпецком монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Завершается работа на кровле и покрытие куполов. Заменен металл остова, на котором установлен крест. Проходит замена обшивки главок. Покрытие выполняется из меди. Проводятся гидроизоляционные работы. Эти мероприятия помогут уменьшить риск протечек и дальнейшего повреждения древних стен собора», - отметили эксперты.

Монастырь основан в 1455 г. афонским монахом, преподобным Саввой Крыпецким, выходцем из Сербии, среди болот.

В 1557 году построена каменная соборная Иоанно-Богословская церковь.

К началу XX века Крыпецкий монастырь был одним из богатейших в России.

В 1918 году монастырь закрыт, из обители вывезены ценности. В храме до 1950 года располагался скотный двор.

В 1960 году ансамбль Крыпецкого монастыря объявлен памятником республиканского значения.

В 1990 году монастырь передан Русской православной церкви, возобновлена монашеская жизнь и реставрация памятников архитектуры.