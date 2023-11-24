Церковь / Новости епархии

Глава Донской митрополии, уроженец Порхова совершил паломничество к святыням Псковской земли

В воскресенье, 26 ноября, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил паломничество к святыням Псковской земли и молился за Божественной литургией в Трехсвятительском соборе Спасо-Елеазаровского монастыря.

Как сообщает сайт Ростовской-на-Дону епархии, воскресное богослужение в древней обители возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений в сослужении секретаря Псковского епархиального управления протоиерея Андрея Вахрушева, наместника Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрита Спиридона (Иващенко) и клириков Спасо-Елеазаровского монастыря. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин. Песнопения Божественной Литургии исполнил хор обители под управлением монахини Веры (Солениковой).

За богослужением молились: митрополит Евсевий (Саввин); епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии; настоятельница монастыря монахиня Мария (Корх) с сестрами обители; заведующая кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета Марина Манойлова, а также прихожане и паломники.

Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович) родился в 1964 году в Порхове. В юности был иподиаконом у псковских архиереев — митрополита Иоанна (Разумова) и архиепископа Владимира (Котлярова).

По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Затем владыку поприветствовал митрополит Евсевий (Саввин), возглавлявший Псковскую кафедру с 1993 по 2018 годы. Митрополит Евсевий пожелал новому псковскому владыке Арсению «Божией помощи, крепости сил и чтобы его служение стало продолжением трудов псковских подвижников и молитвенников прошлых лет».

Фото: pskov-eparhia.ru