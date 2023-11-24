Глава Донской митрополии, уроженец Порхова совершил паломничество к святыням Псковской земли

В воскресенье, 26 ноября, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил паломничество к святыням Псковской земли и молился за Божественной литургией в Трехсвятительском соборе Спасо-Елеазаровского монастыря.
Как сообщает сайт Ростовской-на-Дону епархии, воскресное богослужение в древней обители возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений в сослужении секретаря Псковского епархиального управления протоиерея Андрея Вахрушева, наместника Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрита Спиридона (Иващенко) и клириков Спасо-Елеазаровского монастыря. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин. Песнопения Божественной Литургии исполнил хор обители под управлением монахини Веры (Солениковой).
За богослужением молились: митрополит Евсевий (Саввин); епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии; настоятельница монастыря монахиня Мария (Корх) с сестрами обители; заведующая кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета Марина Манойлова, а также прихожане и паломники.
По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
Затем владыку поприветствовал митрополит Евсевий (Саввин), возглавлявший Псковскую кафедру с 1993 по 2018 годы. Митрополит Евсевий пожелал новому псковскому владыке Арсению «Божией помощи, крепости сил и чтобы его служение стало продолжением трудов псковских подвижников и молитвенников прошлых лет».
Фото: pskov-eparhia.ru