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Блаженную Зинаиду вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Блаженную Зинаиду молитвенно вспоминают в Псково-Печерском монастыре 14 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обители, она скончалась 14 декабря 2006 года.

Фото: Псково-Печерский монастырь

Она родилась в 1929 году на Псковщине, а в Печоры приехала в 1949 году с мамой из Казахстана к своему дяде - иеродиакону Анатолию (Семенову), потерявшему на фронте руку, большому молитвеннику и подвижнику.

«В Печорах на ее долю выпало много испытаний. Одно из них - у Зинаиды отобрали сына из-за того, что водила его в храм, и определили в детский дом. После этого она взяла на себя подвиг - не имела своего жилья, ходила в обносках и зимой, и летом. Но надо сказать, что эта ее одежда была чистейшей, от нее никогда не было ни малейшего запаха... В основном, она тихо сидела на полу в уголке Братского корпуса, напротив келий старцев - отца Иоанна и отца Адриана. Часто Зиночка проводила время на печорском кладбище, убирала около 40 могил, расчищала дорожки», - рассказали в монастыре.

Многие, кто общался с ней, свидетельствуют о ее даре прозорливости, многим людям она открывала их помыслы и отвечала на внутренние вопросы, могла и грозно обличить, отметили в обители.

Похоронена Зинаида в Богом зданных пещерах монастыря.

«Когда сын Зиночки вырос, то нашел мать. С семьей он живет и работает в Петербурге. Уговаривал маму уехать к нему, но она отказалась. Сын навещал ее регулярно, был на похоронах», - добавили в монастыре.