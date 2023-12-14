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Фасады и ограда церкви Святого Лазаря в Печорах приобрели законченный вид

Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Фасады памятника архитектуры и ограда приобрели законченный вид. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области»

Проведены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. В настоящее время проходит расчистка сводов подклетов от старой забутовки (заполнения промежутка между внутренней и внешней оболочками стены).

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Проводится гидроизоляция сводов подклетов специальными материалами. Сейчас работы ведутся на отметке -4. Своды каждого яруса служат основанием для пола устроенного над ним следующего уровня подклетов. Подклеты устроены в три яруса. Нижний находится на отметке -7.

Продолжается реставрация внутри самого здания церкви Святого Лазаря. Она включает работу с росписями храма.

Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1800 год) по своему состоянию перед реставрацией один из сложнейших объектов в ансамбле.