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Реставрация башни Нижних решеток продолжается в Псково-Печерском монастыре

Реставрация башни Нижних решеток продолжается в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

«️Путем инъектирования укрепляются стены и фундаменты башни», – рассказали реставраторы.

️Башня построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX вв.

Фортификационное сооружение имеет ворота, которые в древности были оснащены подъемными решетками, которые опускались при угрозе нападения. ️После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.

️В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль был полностью восстановлен из руин. ️В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.

️Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».