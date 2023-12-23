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Знак на въезде в Печоры освятили митрополиты Тихон и Арсений

Новый знак на въезде в Печоры осмотрели в ходе контрольного выезда первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон, митрополит Псковский и Порховский Арсений.

«Красиво! Памятник из меди. На нем изображены два ратника - древний стрелец и современный спецназовец. Сверху - архангел Михаил», - рассказал митрополит Тихон.

Сенатор Андрей Турчак уточнил, организована ли подсветка памятника. Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и области» Денис Василенко ответил, что подсветка уже организована, а в будущем площадку у знака планируют благоустроить, пишет «МК в Пскове».

Знак освятили митрополит Крымский и Симферопольский Тихон и митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Напомним, внешний вид знака определили путем народного голосования весной 2023 года. Победителем голосования стал макет, представленный ООО «Эстетик-Арт». Он набрал 684 конкурсных балла.