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Церковь / Новости епархии

Знак на въезде в Печоры освятили митрополиты Тихон и Арсений

25.12.2023 14:25|ПсковКомментариев: 0

Новый знак на въезде в Печоры осмотрели в ходе контрольного выезда первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон, митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Знак на въезде в Печоры освятил митрополит Крымский и Симферопольский Тихон

«Красиво! Памятник из меди. На нем изображены два ратника - древний стрелец и современный спецназовец. Сверху - архангел Михаил», - рассказал митрополит Тихон.

Сенатор Андрей Турчак уточнил, организована ли подсветка памятника. Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и области» Денис Василенко ответил, что подсветка уже организована, а в будущем площадку у знака планируют благоустроить, пишет «МК в Пскове».

Знак освятили митрополит Крымский и Симферопольский Тихон и митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Напомним, внешний вид знака определили путем народного голосования весной 2023 года. Победителем голосования стал макет, представленный ООО «Эстетик-Арт». Он набрал 684 конкурсных балла.

Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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