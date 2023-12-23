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Трехметровый памятник архистратигу Михаилу открыли в Печорах

Трехметровый памятник архистратигу Михаилу открыли в Печорах сегодня, 25 декабря, передает корреспондент «МК в Пскове».

В церемонии открытия приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и депутат Государственной Думы Александр Козловский.

«Сегодня мы открываем почти достроенный центр нашего любимого города Печоры. Сегодня на Михайловской площади (хотя раньше она называлась Октябрьской) мы открываем памятник архангелу Михаилу. Мы знаем, что у нас есть Архангельский храм, построенный в честь победы над французами», - выступил митрополит Тихон.

Он назвал автора проекта - скульптора Вячеслава Клыкова - творцом с мировым именем. Его произведения можно увидеть в разных странах мира и Европы, в Пскове, Великих Луках и Москве.

«Архангел Михаил был особо почитаем у скульптора. Это последняя его прижизненная работа», - добавил митрополит Тихон.

Памятник отлит из бронзы. Высота фигуры до кончика меча составляет 3,1 метра, а высота гранитного постамента — еще 3,2 метра. Автором работы стал народный художник РФ Вячеслав Клыков. Еще одна его работа — памятник княгине Ольге и ее внуку Владимиру — установлена в центре Пскова.

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон возложил цветы к мемориалу. Впоследствии памятник освятит митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Добавим, Вячеслав Клыков создавал памятник в 2004 году. Его планировалось установить в Калининграде. Тогда же скульптуру отлили в бронзе. Болезнь и смерть скульптора не позволила проекту воплотиться в жизнь, и памятник 19 лет хранился в Москве. Усилиями митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, скульптуру решили установить на центральной площади в Печорах.