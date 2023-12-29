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Псковская епархия заключила договор о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества»

Псковская епархия заключила договор о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества», сообщили в сообществе регионального филиала фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Филиал фонда и Религиозная организация «Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в лице правящего архиерея Митрополита Псковского и Порховского Арсения заключили соглашение о сотрудничестве 22 декабря.

«Достигнуты договоренности об оказании духовной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей на территории филиала, а также на территориях церковных организаций», – рассказали в фонде.

Благодаря взаимодействию планируется создавать условия для духовного просвещения граждан, организовать паломнические поездки, а также иные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию.