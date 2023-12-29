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Митрополит Арсений: Рождество Христово - подарок всем нам

Митрополит Псковский и Порховский Арсений поздравил православных с наступающим Рождеством. Поздравление опубликовал Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

«Христос рождается, славите! Мы привыкли дарить друг другу подарки на день рождения, но сегодняшний день рождения — подарок всем нам. Невидимый и непостижимый Бог, Создатель мира, становится человеком ради нашего спасения. Он проходит весь путь нашей жизни, со всеми её трудами, печалями и страданием, разделяет с нами каждый шаг нашего пути. По слову апостола, мы "мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 Кор 1:23), Бога, ставшего человеком, Бога, знающего, как не просто быть человеком, Бога, понесшего наши немощи и сострадающего нам. Молитвенно желаем, чтобы этот дар был не напрасным в нашей жизни, а свет рождественской звезды руководил нас ко спасению, наполняя сердца миром и радостию о родившемся Спасителе», - сказал он в поздравлении.

Напомним, сегодня, 6 января, православные отмечают Рождественский сочельник, канун Рождества.