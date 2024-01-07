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Святую горку благоустроят в Псково-Печерском монастыре

Реставрация башен архитектурного ансамбля обители продолжается в Псково-Печерском монастыре. Работы проходят снаружи и внутри монастыря. В частности, благоустройство проведут на Святой горке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Проектом предусмотрено устройство отмостки, будет облагорожена прилегающая территория, проведены дополнительные инженерные сети, скрыты электрические кабели, которые в настоящее время проходят по крепостным стенам и башням.

Реставраторы напомнили, что каменные стены с шестью башнями и тремя воротами были построены в 1558—1565 годах в начале Ливонской войны. Позднее были построены ещё четыре башни. Псково-Печерская крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория в 1581 году, участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году.

В настоящее время сохранилось девять башен, на месте Брусовой башни, разрушенной в 1581 году, был построен собор Михаила Архангела.