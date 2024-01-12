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Реставрация церкви сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах. Работы проводятся внутри памятника и с фасадной стороны, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото: АНО «Возрождение»

Там завершают строительство газовой котельной, которая будет обеспечивать температурный режим двух церквей: Сорока Мучеников и Варваринской церкви. Проектом предусмотрена замена всех инженерных сетей.

Во время предпроектных работ определены характер каменной кладки, скрытые под штукатуркой архитектурные объемы и техническое состояние церкви.

Церковь Сорока Севастийских Мучеников – первая церковь подмонастырской слободы, перенесена в 1540 году преподобным Корнилием из монастыря на «дворец», напротив главного входа в монастырь. Существующая церковь построена в 1817 году. В 1860 году построена каменная колокольня.

Как уточнили специалисты, благодаря археологическим раскопкам были обнаружены захоронения, которые принадлежали первоначальному деревянному храму XVI века, а также древняя городская мостовая.