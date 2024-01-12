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Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Арсений 13 января, накануне 32-й недели по Пятидесятнице, пред Богоявлением, возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее иеродиакона Симеона (Кивайло)

Его высокопреосвященству сослужили исполняющий обязанности наместника Псково-Печерской обители иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане.

Песнопения всенощного бдения исполнили Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением диакона Александра Амерханова и братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева). За богослужением молились насельники Успенской обители, многочисленные прихожане и паломники.