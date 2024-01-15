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Устройство медной кровли завершают в храмах Крыпецкого монастыря

Устройство медной кровли и покрытия куполов по проектам АНО «Возрождение» завершают на храмах Крыпецкого монастыря в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Следующим этапом станет нанесение специального покрытия, которое создаст эффект состарившейся меди, рассказали реставраторы.

Произведена замена металлического остова для крепления креста на куполе галереи. С наступлением тепла продолжатся фасадные работы.

Напомним, монастырь основан в 1455 году афонским монахом, преподобным Саввой Крыпецким, выходцем из Сербии, среди болот. В 1557 году построена каменная соборная Иоанно-Богословская церковь.

К началу XX века Крыпецкий монастырь был одним из богатейших в России.

Протечки внутри свода купола, которые будут устранены в результате работ

В 1918 году монастырь закрыт, из обители вывезены ценности. В храме до 1950 года располагался скотный двор.

В 1960 году ансамбль Крыпецкого монастыря объявлен памятником республиканского значения.

В 1990 году монастырь передан Русской православной церкви, возобновлена монашеская жизнь и реставрация памятников архитектуры.