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Митрополит Арсений исполнил мечту воспитанника Бельско-Устьенского дома-интерната

Митрополит Псковский и Порховский Арсений принял участие в благотворительном проекте «Елка желаний». Долгожданный беговел для девятилетнего Ивана, воспитанника Бельско-Устьенского дома-интерната, передали председателю комитета по культуре Псковской области Ольге Тимофеевой, а затем доставили адресату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Акция «Елка желаний» проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

За время проведения акции исполнено около 630 детских мечт.