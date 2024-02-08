Митрополит Арсений исполнил мечту воспитанника Бельско-Устьенского дома-интерната

Митрополит Псковский и Порховский Арсений принял участие в благотворительном проекте «Елка желаний». Долгожданный беговел для девятилетнего Ивана, воспитанника Бельско-Устьенского дома-интерната, передали председателю комитета по культуре Псковской области Ольге Тимофеевой, а затем доставили адресату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
Акция «Елка желаний» проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
За время проведения акции исполнено около 630 детских мечт.