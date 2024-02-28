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Фасад Благовещенской церкви в Печорах расчистили от слоев штукатурки

Реставрация Благовещенской церкви (1541 года) продолжается в Псково-Печерском монастыре. В подклетах завершается инъектирование древней кладки стен и сводов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Полностью расчищен от многих слоев штукатурки один из фасадов. Отчетливо читаются все уровни древней кладки и открытый реставраторами элемент архитектурного декора с традиционным псковским орнаментом бегунок-поребрик-бегунок, отметили реставраторы.

Декор венчает выступающую алтарную часть. Архитектурный элемент также открыт в ходе работ на фасаде со стороны входа.

Еще одна деталь, открытая на фасаде,- крест, расположенный между оконных проемов. Он сохранен и отреставрирован.

Восстановлен декоративный элемент барабана купола, выполненный из керамики. Благодаря исследованиям расшифрованы и воспроизведены все утраченные элементы храмозданной надписи.