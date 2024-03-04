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Реставрация Стефановской церкви XVII века продолжается в Пскове

Продолжается реставрация Стефановской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Стефановская церковь в лесах. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Работы над проектами реставрации Стефановской церкви и Спасо-Преображенского собора XII века сопровождались археологическими исследованиями.

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Раскопки проводились на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.