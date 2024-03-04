Реставрация Стефановской церкви XVII века продолжается в Пскове

Продолжается реставрация Стефановской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».
Стефановская церковь в лесах. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»
Работы над проектами реставрации Стефановской церкви и Спасо-Преображенского собора XII века сопровождались археологическими исследованиями.
Вид на Мирожский монастырь, начало XX века
Археологические работы 2020-2021 годов
Златотканная лента из погребения монастырского кладбища
Лестница монастырской кельи в шурфе у колокольни
Раскопки проводились на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.