Церковь / Новости епархии

Трещины обнаружили в стене церкви Сорока мучеников Севастийских в Печорах

Реставрация церкви Сорока мучеников Севастийских продолжается в Печорах. Работы проводят внутри памятника и с фасадной стороны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Фотофиксация позволяет визуально оценить размеры внешних повреждений каменной кладки. Трещины были обнаружены на внутренней стене церкви Сорока мучеников после того, как разобрали иконостас, рассказали реставраторы.

В настоящее время проходит расчистка стен от деструктированных элементов кладки. В дальнейшем будут проводиться мероприятия по укреплению стен и фундаментов в этом и других местах.

Церковь Сорока мучеников Севастийских – первая церковь подмонастырской слободы, перенесена в 1540 году преподобномучеником Корнилием из монастыря на «дворец», напротив главного входа в монастырь.

Деревянный храм сгорел. Существующая церковь построена в 1817 году. В 1860 году построена каменная колокольня.