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Началось устройство ограждения кровли колокольни Троицкого собора в Пскове

На главной звоннице города, в Псковском кремле, началось устройство ограждения кровли. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение».

️На нижнем ярусе звона реставраторы устанавливают стропильную систему для будущего покрытия. ️

Впервые новую Троицкую колокольню, встроенную в восточную стену Кремля, фиксирует план псковских укреплений 1706 г. ️Первоначально колокольня имела 4 яруса (возможно и погреб). Ярусы не разделялись внутренними стенами. ️Существующие верхний ярус звонов и завершение со шпилем по формам датируется началом XIX в.

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По заказу АНО «Возрождение» работы на колокольне начались в 2022 году. К осени 2023 года проведены все работы на верхних ярусах. Заменена стропильная система, укреплены и оштукатурены стены, отреставрированы и покрыты позолотой часы и шпиль колокольни. Проинъектированы фундаменты и стены колокольни на нижних ярусах.