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Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре

Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

️«В специально оборудованном тепляке проводятся работы по подведению коммуникаций, выполняется обмазочная гидроизоляция нижней части фундаментов. Будет выполнена дренажная система. Она включает отвод грунтовых вод и ливневую канализацию», - сообщили в Telegram-канале.

Работы ведутся на глубине более 3-х метров. ️Фасады памятника архитектуры и ограда приобрели законченный вид. ️Проведены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. ️Продолжается реставрация внутри самого здания церкви Святого Лазаря. Она включает работу с росписями храма.

«Памятник культурного наследия федерального значения "Лазаревская церковь" (1800 г., по своему состоянию перед реставрацией),-один из сложнейших объектов в ансамбле», - отметили в АНО «Возрождение».