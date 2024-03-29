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Разработан проект реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы

Завершен проект реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы. Предпроектные работы включали археологические исследования, проработку вариантов по конструктивным решениям. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение»

Храм находится в сложном состоянии из-за плохой сохранности несущих конструкций. Специалисты предложили несколько вариантов. Некоторые из них приняты к рассмотрению, рассказали реставраторы.

В 1383 году храм мужского Козьмодемьянского (Гремяцкого) монастыря впервые упомянули в летописях. В XVII веке к храму пристроили притвор и звонницу. В 1764 году монастырь упразднили, церковь стала приходской. В 1808 году церковь была предназначена к сносу как ветхая, однако Святейший Синод не разрешил разобрать ее.

В 1850 году купец, П. М. Стехновский отремонтировал церковь на свои средства. Во время фашистской оккупации в церкви размещалась конюшня. В 1947 году архитектор, реставратор художник и знаток псковского зодчества Юрий Спегальский выполнил проект реставрации, а в 1950 году частичная реставрация была проведена.

С 2019 года в церкви возобновились богослужения.