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Культура

«Делай, что можешь»: памятникам Гремячей горы не дадут разрушиться

05.08.2023 12:40|ПсковКомментариев: 0

Гремячая гора — наверное, самый атмосферный уголок Пскова. Уникальный ландшафт и окутанная легендами древняя башня привлекают туристов и горожан. Особенно эффектно «Гремячка» смотрится со стороны Финского парка. Но только издали. К сожалению, при близком знакомстве, признанная в 2016 году особо ценным объектом, башня разрушается. В плачевном состоянии находятся и еще четыре объекта культурного наследия, расположенные на этой территории.

Поэтому уже несколько лет неравнодушные псковичи пытаются привлечь внимание к состоянию памятников Гремячей горы. Огромную работу в этом направлении проводит Общественный совет при комитете по охране культурного наследия Псковской области под председательством Натальи Савицкой. Именно благодаря настойчивости общественников, постепенно решаются вопросы о противоаварийных работах на этих объектах, а храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы включили в перечень памятников для проведения реставрации.

Проблемы медленно, но верно решаются. Очередное заседание Общественного совета 3 августа началась с хороших новостей. Подробности - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

 

«Готова проектная документация работ по реставрации храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы с учетом замечаний Научно-методического совета», - сообщил общественникам представитель подрядчика - архитектор ООО «ПромЖилСтрой» Дмитрий Макаров.

Он пояснил, что изначально храм проектировался с колокольней. Но из-за недостатка финансирования проектировщиков попросили сделать вариант без колокольни. «Оба варианта выполнены», - сказал он.

Теперь проект реставрации храма будет представлен на экспертизу. Его реализация может начаться уже в 2024 году силами АНО «Возрождение».

«Саркофаг» для памятника

А уже в ближайшее время начнутся работы, способные остановить разрушение еще одного памятника Гремячей горы — здания хлебопекарни XVI века. О предстоящих мероприятиях по консервации объекта культурного наследия федерального значения рассказали специалисты из Москвы.

В рамках федеральной программы консервации памятников москвичи работают в Псковской области уже второй год. Одним из объектов, которым занимался ВООПиК Москвы в прошлом году, стала усадьба Княжьи Горки в Дедовичском районе. В этом году организация выиграла конкурс на консервацию здания хлебопекарни на Гремячей горе в Пскове.

«Существенное отличие нашей методики в том, что конструктивные решения, которые мы применяем для консервации, позволяют не просто зафиксировать существующее положение. Когда будет выделено финансирование для реставрации, наши работы не нужно будет переделывать. Реставраторы, которые придут на объект, воспользуются этими же конструкциями, и период видимой разрухи будет сильно сокращен», - рассказал представитель ВООПиК г. Москва, главный инженер Алексей Богаченков.

Специалист пояснил, что в ходе работ по консервации вокруг здания хлебопекарни будет воздвигнут «некий саркофаг», представляющий из себя леса по периметру. «Будет убрана вся растительность, которая возникла на кровле, и удалены деревья, которые вросли в фундамент и способствуют разрушению объекта», - отметил он.

Алексей Богаченков пообещал, что смотреться конструкция будет симпатично. Но главное — она будет защищать разрушающийся памятник от атмосферных осадков. «Объект будет просушиваться, что позволит проводить реставрационные мероприятия в любой момент. Появились деньги — сделали проект - завтра начинаем работу», - пояснил специалист.

Также «саркофаг» станет и препятствием для непрошеных гостей, которые по замечанию Натальи Савицкой, приходят туда вовсе «не для того, чтобы полюбоваться памятником». Кровля и все проемы будут закрыты.

Представитель московского ВООПиК рассказал и о планирующихся работах внутри здания. По его словам, внутренние своды выполнены из псковского известняка, и их состояние неудовлетворительное. «Есть следы реставрации или усиления: цементным раствором пытались все это зафиксировать. Цемент съел известняк - все обвалилось. Наше предложение следующее - механизированным способом нанести родственный известковый состав. Появится «корка», которая укрепит известняк. Процесс разрушения будет прекращен», - сказал он. И добавил, что если позволит погода, работы будут выполнены до конца сентября.

Также Алексей Богаченков отметил, что весь крупный камень, который может быть использован для реставрации, будет складирован на поддонах внутри здания. «Доступа туда не будет. Как только будут выделены деньги, реставраторы смогут воспользоваться этим аутентичным материалом», - заметил он.

Кстати, на поиск финансирования для реставрации объекта у общественников будет время. Конструкция рассчитана как минимум на пять лет.

Не ради эстетики, а ради сохранения

Естественно, у членов Общественного совета проект консервации вызвал ряд вопросов, касающихся как внешнего вида «саркофага», так и его вандалоустойчивости. «Предыдущую крышу буквально сожгли на шашлыки, - предупредил член Общественного совета Андрей Иванов. - Каждое лето ее методично разбирали».

Другие участники встречи также подтвердили, что территория Гремячей Горы достаточно неблагополучный район. Поэтому, как отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, необходимо решить вопрос охраны объекта. «Если мы не обратимся к городу по поводу обеспечения охраны территории, то эту конструкцию начнут разбирать»,- сказал он.

Еще больше вопросов вызвало предложение московских коллег о проведении работ по ограничению доступа в Гремячую башню, которые они планируют провести параллельно с консервацией здания хлебопекарни.

«Если Гремячая башня будет разрушена — это все равно, что Ласточкино гнездо упадет в Крыму»,- сказал Алексей Богаченков. И рассказал, что специалисты планируют ограничить посещение опасного объекта, заложив проемы газобетонными блоками.

«Консервационные мероприятия предполагают использование современных материалов с возможностью последующей разборки. Это не для эстетики, а для сохранения. Никоим образом это не повредит памятнику. Это мероприятия обратимые», - пояснил он.

Однако перспектива в ближайшие годы видеть на красивейшей башне Пскова «заплатки» из газобетона не слишком вдохновила некоторых членов Общественного совета. «Я лично против газобетона. Я знаю, что это будет надолго. Неизвестно, когда там будет проведена нормальная реконструкция. Тогда вообще лучше не делать», - высказал мнение Андрей Иванов.

С ним не согласились другие участники встречи: главное — сохранить башню и позаботиться о безопасности горожан и туристов, которые на свой страх и риск заходят внутрь объекта.

«Самостийное посещение, кроме проблем, ничего не создает», - сказал  председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. И заверил, что временные меры не растянутся на условные десять лет. «У нас другие планы. Всеми силами сейчас «навалимся» на крепостные сооружения. У комитета главный приоритет — Гремячая башня. И мы с руководителем Росимущества работаем в этом направлении», - сказал он.

Представители московского ВООПиК также заверили, что сами предпочли бы консервации реставрацию, но «у государства нет возможности».

«К сожалению, часть объектов мы потеряем безвозвратно. В Москве и Мособласти порядка 40 тысяч памятников. Все они не то что внуков - моих детей не переживут. Но все-таки с участием органов охраны, общественности выделены наиболее ценные объекты, которые нужно сохранить. Если мы сейчас этого не сделаем, через год хлебопекарни не будет, через пять - Гремячей башни», - сказал он. И напомнил известное высказывание - «Делай, что можешь, с тем, что имеешь».

Воплотить в жизнь

Но это не значит, что защитники наследия готовы довольствоваться тем, что есть. И на встрече был сделан еще один, пусть и небольшой, шаг на пути к осуществлению проекта комплексного развития территории Гремячей горы.

В прошлом году Общественный совет инициировал конкурс архитектурных проектов «Гремячая гора: Сохранение через развитие», в котором приняли участие как студенты профильных вузов, так и известные архитекторы. Конкурс стал заметным событием в жизни Пскова и действительно, в очередной раз привлёк внимание специалистов и органов власти к этому прекрасному, но заброшенному уголку города. И, хотя это и было основной целью инициаторов мероприятия, общественники думают о продолжении истории.

Автором наиболее продуманной концепции развития этой территории является псковский архитектор Владимир Шуляковский. Однако, по его словам, проект требует доработки «в сторону реальности воплощения» - с учетом того, что ряд объектов пока ждет только консервация, а не реставрационные работы.

Впрочем, на сегодня «нереальный» замыел завтра может неожиданно получить финансовую поддержку. И, как справедливо заметил Вадим Нэдик, любой грант выдают под конкретный проект: «Федеральный центр иногда обещает найти деньги. Но говорят: "Проект покажите!"».

«Мы пришли к выводу, что надо обратиться к главе города — господину Елкину с предложением изыскать возможность реализации лучшего эскизного проекта, определенного по результатам конкурса», - отметила Наталья Савицкая.

Общественники надеются, что городские власти не обойдут вниманием их обращение. И впереди у всех — долгая и интересная работа по развитию и благоустройству самого красивого уголка древнего Пскова.

 

Теги: #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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