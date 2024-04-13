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Пасхальный семейный фестиваль проведут у храма в центре Пскова

Пасхальный семейный фестиваль состоится на территории храма Успения Божией Матери от Пароменья (Рижский проспект, 3) в Пскове 5 мая, в день святой Пасхи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Гости смогут погрузиться в атмосферу традиционного празднования Пасхи на Руси благодаря традиционному катанию яиц и выступлению хоровых коллективов, а также военного духового оркестра.

Также можно будет принять участие в фотосессии; поучаствовать в мастер-классах псковских ремесленников; попить вкусного горячего чая с пасхальным куличом и попробовать свои силы на псковской звоннице.

Праздничная программа пройдет с 12.00 до 17.00.