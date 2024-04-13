Церковь / Новости епархии

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно Богословском соборе Крыпецкого монастыря

В Иоанно Богословском соборе Крыпецкого монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В настоящий момент проводится замена кровли и стропильной системы. Осуществляется покрытие листовой медью с дальнейшим патинированием ( искусственным состариванием материала для придания историчности обновленным элементам памятника архитектуры). В планах-замена полов, штукатурные работы.

Реставраторы планируют провести работы по созданию генплана на все постройки обители, общая территория которой - 53 гектара. Тридцать с лишним лет назад монастырь начал возрождаться из руин благодаря архимандриту Дамаскину.

Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. С ней связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII в. и митрополита Евгения Болховитинова в XIX в., который оставил описание обители. Собор датируется XVI в.