Память Федора Колодезника чтут сегодня православные

Православная церковь отмечает в этот день память великомученика Феодора Стратилата, жившего во 3-4 веках. Житие святого рассказывает о пытках, которые Феодор претерпел по приказу царя Ликиния — гонителя христиан. По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы. Еще одна версия жития повествует о том, что Феодор вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его.

На Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.

Также этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.

Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая. По поверью, вода, взятая из семи разных колодцев, обладает целебными свойствами. Особенно полезна она при цинге: ею обмывают заслонку из печи, на заслонку ставят больного и обливают той же водой.

С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли, пишет calend.ru.