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Колокольню достраивают вблизи Трутневской пещеры в Гдовском районе

25.05.2024 18:35|ПсковКомментариев: 0

Строительство колокольни храма в честь Божией Матери Целительницы завершают близ пещерного храма — Трутневской пещеры в деревне Трутнево Гдовского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Сегодня, 25 мая, строители венчают колокольню куполом.

 

Планируется, что строительство колокольни завершат к годовщине закладки первого камня в её основание — в этом году.

 


Напомним, храм близ Трутневской пещеры построили восемь лет назад.

В местной пещере можно увидеть красные песчаники девонского периода. На нем высечены имена паломников и гостей, которые посетили пещеру более сотни лет назад.

Теги: #колокольня
Источник: Псковская Лента Новостей
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