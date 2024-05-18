Церковь / Новости епархии

Колокольню достраивают вблизи Трутневской пещеры в Гдовском районе

Строительство колокольни храма в честь Божией Матери Целительницы завершают близ пещерного храма — Трутневской пещеры в деревне Трутнево Гдовского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, 25 мая, строители венчают колокольню куполом.

Планируется, что строительство колокольни завершат к годовщине закладки первого камня в её основание — в этом году.



Напомним, храм близ Трутневской пещеры построили восемь лет назад.

В местной пещере можно увидеть красные песчаники девонского периода. На нем высечены имена паломников и гостей, которые посетили пещеру более сотни лет назад.