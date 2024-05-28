Церковь / Новости епархии

Проект реставрации псковской церкви из списка ЮНЕСКО обсудят в Минкульте

Проект реставрации псковской церкви Михаила и Гавриила Архангелов с колокольней обсудят в министерстве культуры РФ на этой неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

️Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца - памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков. Находится в Среднем городе. ️

По заказу АНО «Возрождение» в 2022-2023 годах проведены противоаварийные работы, предпроектные научные исследования архитектурных объемов, археологические изыскания. Все новые данные об историческом устройстве церкви учтены при создании проекта.

️Памятник находится в сложном состоянии. Храм пострадал во время Великой Отечественной войны. Работы по сохранению проводились в послевоенное время. ️

В 1945 году церковь была включена в список первоочередной реставрации центра Пскова. Обследование проводились Юрием Спегальским в 1945-1946 годах. Работы были завершены Эльзой Штольцер. ️С 2019 года объект культурного наследия «Церковь Архангела Михаила колокольней» включен в список ЮНЕСКО.