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Проект реставрации псковской церкви из списка ЮНЕСКО обсудят в Минкульте

28.05.2024 11:12|ПсковКомментариев: 0

Проект реставрации псковской церкви Михаила и Гавриила Архангелов с колокольней обсудят в министерстве культуры РФ на этой неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

️Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца - памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков. Находится в Среднем городе. ️

По заказу АНО «Возрождение» в 2022-2023 годах проведены противоаварийные работы, предпроектные научные исследования архитектурных объемов, археологические изыскания. Все новые данные об историческом устройстве церкви учтены при создании проекта.

️Памятник находится в сложном состоянии. Храм пострадал во время Великой Отечественной войны. Работы по сохранению проводились в послевоенное время. ️

В 1945 году церковь была включена в список первоочередной реставрации центра Пскова. Обследование проводились Юрием Спегальским в 1945-1946 годах. Работы были завершены Эльзой Штольцер. ️С 2019 года объект культурного наследия «Церковь Архангела Михаила колокольней» включен в список ЮНЕСКО.

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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