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Пострадавший из-за удара молнии крест обновили на церкви Алексия, человека Божия в Пскове

Освящен отреставрированный и покрытый сусальным золотом крест на церкви Алексия, человека Божия в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В 2023 году крест пострадал от удара молнии. По заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» проведены реставрационные работы. Крест вернули на купол храма.

Церковь Алексия, человека Божия (Церковь Алексея с поля) — приходской православный храм. Памятник архитектуры федерального значения.

Церковь построена в 1540 году, перестроена в 1688 году. Памятник посадской архитектуры Пскова XVII века.