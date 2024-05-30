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Церковь / Новости епархии

Приуроченная к 225-летию со дня рождения Пушкина литургия началась на территории Святогорского монастыря

06.06.2024 10:05|ПсковКомментариев: 0

Божественная литургия началась на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря в Пушкинских Горах 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Литургия приурочена к празднованию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, посвящённых 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Она проходит на открытой площадке обители.

Богослужение возглавил митрополит Каширский Феогност, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Ему сослужили митрополит Псковский и Порховский Арсений, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, архиепископ Печерский Матфей, епископ Великолукский и Невельский Сергий.  

Литургию сопровождает сводный хор Санкт-Петербургской и Псковской митрополий из более 60 хористов.

По окончании на могиле Александра Пушкина будет отслужена заупокойная лития. 

На литургии присутствуют врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич, народный артист России Сергей Безруков, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, глава города Пскова Борис Елкин, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, глава Островского района Дмитрий Быстров и другие официальные лица.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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