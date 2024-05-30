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Митрополит Тихон: Псково-Печерский монастырь - драгоценность Русской православной церкви

Сети водоснабжения переложены в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время визита в город Печоры сегодня, 7 июня.

«Реконструкция Псково-Печерского монастыря - это приоритетная задача. Монастырь - это жемчужина и огромная драгоценность всей Русской православной церкви», - сказал владыка.

Митрополит отметил, что расположение монастыря в низине вызывает определенные проблемы, поскольку во время дождей большой объем воды стекается к обители.

«Сейчас переложены все сети водоснабжения, которые были практически сгнившие», - отметил он.

Владыка добавил, что в монастыре осталось завершить работы в Михайловском и Успенском соборах, в трапезном корпусе. Их планируют закончить к празднику Успения Пресвятой Богородицы.