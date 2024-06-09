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Монографию о Святогорском мужском монастыре представят в Великих Луках

Представление монографии протоиерея Михаила Иванова, посвященной Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII — начале XX веков, состоится в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Пушкинский Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Пушкинский Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте»

Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке имени М. Семевского (улица Пионерская, 7) 18 июня в 15:00.

Монография кандидата богословия, настоятеля Казанской церкви на Тимофеевой горке в Пушкинских Горах протоиерея Михаила Иванова посвящена Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в период с XVIII по начало XX столетия. Текст работы основан на диссертационном исследовании протоиерея Михаила, выполненном при кафедре церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии в 2023 г. и был существенно дополнен автором и оптимизирован. Понять историю знаменитой обители помогает комментарий к тексту Святогорской повести, включенный в работу.

В исследовании рассмотрена хозяйственная и духовная жизнь обители в той мере, в какой это позволили сделать имеющиеся в хранилищах архивные материалы. Также отмечено общероссийское значение явления Святогорских икон 1563 и 1569 гг. и его связь с обителью.

Рассмотрено восприятие монастыря обществом в различные исторические периоды. Приводятся ранее неизвестные исследователям схема расположения икон в первоначальном иконостасе Успенского собора монастыря и состав клейм ныне утраченной чудотворной иконы Умиления Святогорская. Исследование существенно дополняет и расширяет труд игумена Иоанна (Мазя) о Святогорском монастыре, выполненный им более столетия назад к пушкинскому юбилею.