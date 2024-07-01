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Иконостас печорской церкви реставрируют в Пскове и Петербурге

09.07.2024 11:02|ПсковКомментариев: 0

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Материал золочения - сусальное золото. ️Внутреннее убранство XIX века вынесено из храма. Реставрация убранства проходит в Пскове. Наиболее сложные элементы и живопись реставрируют в Петербурге. ️

Иконостас и интерьеры, которые сейчас реставрируются, состоят из дерева. Иконостас двухъярусный в виде сплошной стены с постаментом и навершием, состоящим из двух икон, поставленных друг на друга, завершенных резным «Распятием» с предстоящими.

По вертикали иконостас членится витыми колоннами с сетчатым основанием, по горизонтали разделяется антаблиментом с сильным выносом карниза над колоннами. Постамент гладкий, кувшинообразные тумбы несут колонны первого яруса. ️Иконостас обильно декорирован золоченой резьбой. Она сосредоточена главным образом на «Царских дверях», колоннах, антаблименте, рамах икон. ️

Основной мотив резьбы - ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии. ️Наиболее декорирован первый ярус иконостаса с «Царскими дверьми».

Над северными и южными дверями помещены резные головки херувимов. ️ В четверике - начетверике - на куполе, гранях восьмерика, столбах и стенах, в верхней части, в притворе - росписи, выполненные масляной краской. О них сообщает следующая надпись на северо-восточном столбе: «Храм расписан с 1965 по 1969 годы по образцам древнерусской живописи художниками Ивановым С. П. и Павловским Ю. В. при настоятеле Евстафьеве, церковном старосте Панове Н. П.». 

Подобная живопись в алтарной части храма, за исключением свода над престолом, где сохранилась часть композиции «Троицы», хорошего академического письма. ️Церковь по своим формам, декору фасадов относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма. 

Теги: #Возрождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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