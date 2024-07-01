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Традиционный крестный ход вокруг Пскова состоится 30 июля

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Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоится 30 июля, во вторник 6-й седмицы по Пятидесятнице, сообщает Telegram-канал Псковской епархии.

Фото: Telegram-канал Псковской епархии

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в июле совершит приход храма Богоявления Господня (с Запсковья) города Пскова.

Начало крестного хода – в 10:00 от храма на улице Герцена, 7.

Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.