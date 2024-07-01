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Коммуникации подводят в Лазаревскую церковь в Псково-Печерском монастыре

Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Изготовлены и привезены в монастырь оконные и дверные заполнения из дуба и липы. Дубовые двери - реконструкция исторических, выполнены в мастерских Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций. Завершается монтаж дренажной системы.

Фасады памятника архитектуры, внутренний дворик и ограда приобретают законченный вид. Одним из завершающих моментов станет установка тамбуров, украшенных цветной фигурной расстекловкой. Они сохранят помещения церкви от поступления холодного воздуха и украсят здание. Воспроизведены по историческим фотографиям Лазаревской церкви начала конца XIX века.

Проведены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Заменена кровля. Отреставрированы купол и крест. Выполняется благоустройство.

Автор проекта реставрации - архитектор Михаил Фриновский.