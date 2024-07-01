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Закладной камень храма Успения Пресвятой Богородицы освятили в Великих Луках

В Великих Луках освятили закладной камень и памятную капсулу, которые лягут в основание храма Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«Строительство нового храма — поистине историческое событие. Пока мы строим храмы, будет сохранена наша вера, основа государственности, духовной и военной мощи России. В стенах новой церкви будут возноситься молитвы за наших военных», – отметил Александр Козловский.

Каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1795 году, предшественницами храма были деревянные церкви, которые сгорели. Храм оставался действующим даже в начале Великой Отечественной войны, а в 50-х годах ХХ века был разобран.

Фото: сайт Лукиград.ру

В мае 2016 года на месте алтаря разрушенного храма был установлен и освящён поклонный крест. Осенью 2019 года были начаты работы по строительству нового храма на старом погосте, на месте, где стоял прежний.

Строительство храма в этом году было возобновлено после четырехлетнего перерыва. Церковь возводят по старинным фотографиям на Коломенском кладбище.