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Полсотни мероприятий ко Дню крещения Руси проведут в учреждениях культуры Псковской области

Учреждения культуры Псковской области запланировали порядка 50 мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Руси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 26 июля состоится показ лекции из фонда Президентской библиотеки «Внешняя политика князя Владимира Святого накануне крещения Руси», презентация коллекции материалов из фонда Президентской библиотеки, посвященных Дню крещения Руси. Также сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Так крестилась Русь» из цикла «Дни, события, даты».

Череда мероприятий пройдет в библиотеках, досуговых центрах, сельских клубах муниципалитетов региона. Жителей ожидают различные выставки, музейные уроки, познавательные и духовные часы, краеведческие встречи, беседы и другие виды активностей.

Добавим, государственная памятная дата День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля, начиная с 2010 года. Православная церковь в этот день почитает память святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Согласно летописной традиции, введение в Древней Руси христианства, как государственной религии, датируется 988 годом. По легенде князь Владимир был связан с Псковской землей. Псковские крестьяне в XIX веке верили, что князь родился и провел детство близ Пскова — в деревне Будник на левом берегу реки Черехи.