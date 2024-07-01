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Пятерых монахов «спасли» при пожарных учениях на территории Мирожского монастыря

25 июля в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых были задействованы 9 единиц техники и 25 человек личного состава из пожарно-спасательного гарнизона Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По легенде учений, в помещении братского дома произошло короткое замыкание, ставшее причиной пожара. Из-за огня, который мог распространиться на кровлю, а также из-за образовавшегося сильного задымления была угроза находящимся внутри здания людям. Внутри горящего здания находились пять монахов, которые не смогли выбраться. Задачей пожарных было эвакуировать пострадавших, а также потушить пожар.

Для спасения людей и устранения пожара были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей и службы пожаротушения. Помимо этого, в ликвидации опасности принимали участие и службы жизнеобеспечения.

Для огнеборцев задача по ликвидации пожара на территории монастыря была непростой – даже самая маленькая пожарная машина не смогла проехать через арки монастыря. Из-за этого основные пожарные силы тушили вспыхнувшее по легенде здание за стенами.

Перед тем как войти в здание, пожарные тщательно подготовились, раскатали пожарные рукава и произвели разведку. В проведении операции особо помогал задействованный квадрокоптер.

Главная задача - спасение застрявших в братском доме монахов. Расчет был к этому готов – на огнеборцах присутствовали все необходимые средства индивидуальной защиты. Помимо этого, пожарные взяли с собой средства спасения, которые понадобились для успешной эвакуации. Все пострадавшие вскоре были выведены и переданы скорой помощи.

После эвакуации монахов началось пожаротушение. Параллельно с этим был организован оперативный штаб. По легенде, пожар все дальше и дальше распространялся по зданию, и в итоге охваченная огнем площадь увеличилась до ста метров, а также обрушилась кровля здания. Огнеборцы оперативно подали воду, но без эксцессов не обошлось – один из рукавов был плохо присоединен, и поэтому подача воды на одном из участков замедлилась, но ненадолго – ошибку быстро устранили и продолжили борьбу с огнем.

Заместитель начальника главного управления противопожарной службы полковник Андрей Никулин оценил работу своих бойцов в рамках учений по достоинству: пострадавшие были эвакуированы, а все поставленные задачи выполнены: магистрали проложены, стволы поданы. С задачей личный состав справился.

Главной целью учений было передать опыт, а также показать, как справляться с возгораниями в таких местах как монастыри и храмы.

«Учения помогут в будущем – это определенный опыт, который руководители со всей области могут получить. Псковская область славится количеством храмов и церквей, причем старинных времен постройки, где есть ограничения по доставке личного состава, прокладке магистральных линий. Все это сегодня увидели, и при отработке действий в своих местных пожароспасательных гарнизонах должны учитывать», – отметил полковник.

Стоит также напомнить, что на территории монастыря уже было два возгорания – в 2013 и 2016 годах. Хоть два раза подряд горела нежилая постройка, для огнеборцев было важно отработать именно на этом объекте из-за его вышеупомянутых трудностей в виде непроходимости машин на территорию монастыря. Эти учения – важная практика работы в труднодоступных для техники местах, а также возможность отработки новых машин, регулярно поставляемых к огнеборцам.

За ходом учений наблюдал архиерей Арсений, являющийся казначеем монастыря и ответственным за пожарную безопасность. Служитель отметил, что на территории монастыря проводятся все необходимые инструктажи, а также есть огнетушители и пожарные рукава. Есть и маленькая пожарная команда из братьев монастыря – они также могут помочь в тушении пожара или ликвидировать его своими силами еще до прибытия противопожарного расчета.

Архиерей также поделился, что при предыдущих пожарах помогали прихожане – они вовремя сообщили об огне и помогли локализовать очаг. Но потушить тогда своими силами при помощи огнетушителей не удалось – из-за того, что баня была деревянной, она быстро вспыхивала, и тушить ее собственными силами монастыря не имело смысла.